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ВОЗ предупредила о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию

10:37
  • суббота
  • 02 июля 2022

Болезнь распространяется по миру

В России может появиться оспа обезьян. В ВОЗ заявили о высоком риске завоза этой болезни в нашу страну. Опасность связана с широким распространением заболевания и нетипичной клинической картиной выявленных случаев.
Попова оценила ситуацию с оспой обезьян в России

ВОЗ рекомендует всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить её дальнейшее распространение, заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Оспа обезьян стремительно распространяется по миру. Болезнь выявлена в 31 стране, число случаев заражения приближается к пяти тысячам. В Роспотребнадзоре раннее заявляли о невысоком риске появления оспы обезьян в России.

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