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Начальник Генштаба Герасимов проинспектировал группировку войск на Украине

10:45
  • суббота
  • 02 июля 2022

Генерал заслушал доклады командующих

Начальник Генштаба России Герасимов проверил группировки войск, выполняющие задачи на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Шойгу наградил отличившихся в спецоперации на Украине

Генерал заслушал доклады командующих о применении войск во время спецоперации и обратил особое внимание на использование автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

26 июня министр обороны России Сергей Шойгу также посетил командные пункты российской группировки, выполняющей задачи спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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