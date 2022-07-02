Участники арт-кластера "Таврида" представят новый проект

В Крым приехали более 300 молодых людей из регионов России, ДНР и ЛНР

Современная хореография, боевые искусства и экология. Три совершенно разных направления объединились на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму. Участники очередного образовательного заезда готовятся представить уникальный творческий проект.

Здесь говорят: "Упасть может каждый, главное сделать это безопасно!" Кирилл Казаков - ассистент Стивена Сигала - знает, как аккуратно приземлиться даже после сокрушительного удара и готов поделиться секретом. Алина Ломаева мечтает изменить подход к преподаванию в университетах. Настроить педагогов на волну современной молодёжи. Вдохновение ищет на грани боевых и хореографических искусств.

Ушу учит спокойствию и сосредоточенности, икебана помогает увидеть изысканную и естественную красоту. Можно путь слияния с жизненной энергией пройти с помощью айкидо. Такие разные, но так много общего у хореографов, экологов и мастеров боевых искусств. Ведь всё это про баланс, поиск равновесия и гармонию с самим собой и окружающим пространством.

Гармоничен даже пластик, если дать ему вторую жизнь. Крышки от бутылок, использованные пакеты - главная угроза для мирового океана легко превращается в модный аксессуар.

"В движении" - так называется очередной образовательный заезд арт-кластера "Таврида". 329 участников из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает "ТВ Центр".

Совместные лекции и общие проекты, главная задача на "Тавриде" - объединить разные форматы и аудитории. 3 июля участники Тавриды на языке тела расскажут о проблемах экологии, постановку на берегу моря увидят тысячи жителей и гостей полуострова.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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