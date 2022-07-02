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Сотни туристов эвакуированы в Испании из-за лесных пожаров

12:33
  • суббота
  • 02 июля 2022

Огонь уничтожает леса

Сотни иностранных туристов эвакуировали с курортов Испании. Коста-Брава оказалась в опасной близости от природных пожаров. По всей стране полыхают тысячи гектаров леса. Возникновению новых очагов возгорания способствует рекордная жара – выше 40 градусов.
В Якутии и на Алтае продолжается борьба с лесными пожарами

Самолёты пролетают над отдыхающими на пляже и набирают воду из Средиземного моря. Живописное побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании - в клубах дыма. Горят знаменитые зелёные холмы и сосновые рощи, огонь подобрался вплотную к курорту и жилым домам, сообщает "ТВ Центр".

Из опасной зоны были эвакуированы несколько сотен человек, в основном это туристы из Европы. Экстренные службы помогли людям покинуть курорт на побережье и укрыться в местном развлекательном центре.

Аварийные службы пытаются справиться с пламенем вручную и при помощи авиации. Огонь уничтожил уже свыше 70 гектаров леса и продолжает распространяться.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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