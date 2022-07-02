В Москве стартовал конкурс для разработчиков компьютерных игр

Они смогут получить гранты и ценные призы

В Москве стартовал конкурс для разработчиков компьютерных программ "Начни игру". Это новый проект президентской платформы “Россия - страна возможностей”.

Принять участие могут все желающие, в возрасте от 14 лет. Конкурс разделили на два направления. В первом нужно пройти образовательные тренинги, решать задания и представить прототип игры. Во втором - стать частью команды разработчиков.

Победители получат гранты и ценные призы, а также возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством, сообщает "ТВ Центр".

"В этой разработке участвовали крупнейшие игроки рынка в России. Они опирались на статистические данные, на запросы индустрии, и такой подход позволил сформировать актуальную программу, итогом которой станут не только интересные проекты, но и, я уверен, яркие личные истории успеха участников", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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