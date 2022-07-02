Запад устал от темы поддержки Украины

Масла в огонь подливает украинский посол в Германии

Новый пакет военной помощи Украине на сотни миллионов долларов согласовали власти США. Американская экономика уже близка к рецессии, заявили аналитики одного из крупнейших банков. Опросы показывают, что налогоплательщикам за рубежом надоела тема войны и поддержки киевского режима, тем более в свете новых скандальных высказываний посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Заявление украинского посла о том, что Степан Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков, вызвало недоумение у целого ряда государств. Израиль, чьи наёмники принимают активное участие в боевых действиях на Украине, назвал слова пана Мельника прямым оскорблением. Польша возмутилась: мол, странный способ сказать "спасибо" за бесчисленные поставки вооружения и спасение беженцев. К хору недовольных присоединились и многие западные деятели культуры.

Явное раздражение последствиями украинского кризиса ощущается даже на улицах немецких городов. В Гладбеке протестующие устроили марш под российским флагом. В Мюнхене на машинах появились наклейки "ЕС без Украины". А вот жители Соединенного Королевства, которых судьба Евросоюза уже мало волнует, придумывают всё более странные способы выразить поддержку Киеву. В Шотландии зарегистрировали особый украинский тартан.

Впрочем, смешного в сложившейся ситуации мало - предупреждают военные аналитики. Страны НАТО несколько десятилетий упорно нарушали договорённости, развязывали войны на Ближнем Востоке, а теперь рискуют опрокинуть мир в ещё большую катастрофу.

5 июля в состав альянса войдут Швеция и Финляндия. При этом НАТО не гарантирует, что не станет размещать в этих странах свои ракеты. А вот новые санкции - пожалуйста. На этот раз ЕС размышляет о запрете на экспорт российского золота, наступая на те же грабли. Наша страна - второй по объёмам производитель драгметалла. Тогда как ключевыми потребителями являются Китай, Индия, США и Германия.

Тем временем Россия отключает обе нитки газопровода "Северный поток" для ремонта, а страны ОПЕК сокращают производство нефти. На этом фоне цены в европейских магазинах подскочили за год на 8,5%. Если так пойдёт и дальше, то Еврозона впервые за 11 лет может решиться на повышение процентной ставки.

Ситуацию подогревают и в соседней Польше. Там рапортуют о завершении строительства пятиметровой стены на границе с Белоруссией и требуют запретить трансляцию международных спортивных состязаний в России. При этом Польша остаётся одним из ключевых коридоров поставки вооружений на Украину.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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