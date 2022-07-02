В порту Бердянска подняли затонувший корабль "Саратов"

В него попала ракета "Точка-У"

В порту Бердянска подняли затопленный десантный корабль "Саратов" проекта 1171 "Тапир". На нём могли сдетонировать боеприпасы, поэтому судно решено было поднять, сообщил у себя в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

В марте корабль был намеренно затоплен экипажем в порту Бердянска во избежание детонации боеприпасов. До этого "Саратов" был повреждён после попадания в него украинской ракеты "Точка-У".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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