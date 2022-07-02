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В Евросоюзе зреет раскол из-за санкций Литвы против Калининграда

13:45
  • суббота
  • 02 июля 2022

В Вильнюсе недовольны позицией Брюсселя

В Литве выражают недовольство позицией Евросоюза по санкциям против Калининграда. Это может быть свидетельством серьёзного раскола внутри ЕС. О реакции Вильнюса на возможное разрешение Москве использовать транзит для всех грузов в Калининград пишет немецкий журнал Der Spiegel. 
Москва рассчитывает на скорый компромисс по Калининграду

По его данным, Литва негативно отреагировала на решение Еврокомиссии по Калининграду. Оно должно быть объявлено в ближайшие дни и отменит санкции, введённые Вильнюсом. В официальном документе будет прописано право Москвы перевозить в Калининград подпадающие под санкции товары.

"В Вильнюсе это оценивается как поражение. Не мы изменили нашу позицию", - сказал некий источник в литовском правительстве.

Литва запретила транзит грузов, на которые распространяются европейские санкции, в Калининградскую область. Вильнюс приостановил железнодорожные и автоперевозки запрещённых товаров. В чёрном списке, помимо прочего, парфюмерия, посуда из фарфора и другой керамики, дорогая бытовая техника, трюфели и сигары.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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