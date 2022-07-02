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Цена на нефть может вырасти до 380 долларов за баррель из-за антироссийских санкций

12:43
  • суббота
  • 02 июля 2022

Этого не исключают эксперты JPMorgan

Аналитики JPMorgan предупредили о нефти за 380 долларов за баррель при дальнейшем ужесточении антироссийских санкций. В компании предположили, что при установлении предельной цены на российскую нефть в Москве ответят сокращением добычи. Это, в свою очередь, приведёт к резкому росту цен на мировых рынках.
Плановая экономика: Европа хочет ограничить цены на российскую нефть

Цена барреля нефти может достичь максимальной отметки в 380 долларов за баррель. Сейчас баррель нефти Brent стоит 119 долларов.

Лимит цены на российскую нефть обсуждали недавно участники саммита G7 в Германии. Решение на этот счёт пока не принято из-за разногласий внутри "Большой семёрки".

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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