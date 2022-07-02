Военные опубликовали кадры работы бронетехники морской пехоты на Украине

Бойцы выполняют поставленные задачи

Министерство обороны России опубликовало на своей странице "ВКонтакте" видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты.

Военные, управляя техникой, уверенно действуют на поле боя, подавляя огневые точки, опорные пункты ВСУ и националистических батальонов. Танки и бронетранспортёры выдвигаются из укрытий на границу лесополосы и ведут огонь.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"