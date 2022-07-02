Российские военные сбили МиГ-29 и 19 беспилотников ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные сбили на Украине самолёт МиГ-29 и 19 беспилотников ВСУ. Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также он рассказал о больших потерях ВСУ на всех направлениях. К примеру, в районах Верхнекаменки и Золотарёвки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад за сутки боев потеряли более половины личного состава.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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