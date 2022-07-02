В Северном Бутове строят храм в честь Дмитрия Донского

Идёт закладка фундамента

На юго-западе столицы в районе Северное Бутово возводят храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Сегодня площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время идёт закладка фундамента. Церковь рассчитана на тысячу прихожан. Архитекторы выбрали нестандартную планировку. Главное строение займёт только десятую часть территории.

Также возводится приходской дом и физкультурно-оздоровительный комплекс. Ожидается, что храм станет одной из главных святынь для спортсменов, сообщает "ТВ Центр".

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