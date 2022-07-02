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В Москве с размахом отмечают Сабантуй

15:34
  • суббота
  • 02 июля 2022

Праздник проходит в Коломенском

Яркое и зрелищное событие, которое неизменно привлекает тысячи жителей и гостей Москвы. В столичном парке Коломенское после двухлетнего перерыва вновь отмечают Сабантуй.

Это - традиционный татаро-башкирский праздник, он символизирует окончание полевых работ. Организаторы - подготовили масштабную и разнообразную программу.

Для посетителей выступят национальные коллективы и звёзды эстрады. Гостей ждут мастер-классы и дегустации. А ещё - ярмарка сувениров, весёлые конкурсы для детей и взрослых, много сюрпризов и подарков, сообщает "ТВ Центр".

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