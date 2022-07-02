История спасения пассажира разбившегося в тайге Ан-2

Самолёт потерпел катастрофу 11 дней назад

В Якутии после долгих поисков нашли уцелевшего в авиакатастрофе. Самолёт пропал с радаров почти две недели назад. Место падения определить не удалось. На борту было три человека. Один из них получил тяжёлые травмы, но выжил. Десять дней он ждал помощи в глухой тайге.

Его нашли, когда надежды уже почти не осталось. Полторы недели спасатели безрезультатно прочёсывали район крушения. Налетали десятки часов. При падении самолёта аварийные маяки не сработали, поэтому быстро определить местонахождение воздушного судна не получилось.

Близкие тех, кто летел злополучным рейсом, даже прибегали к услугам шаманки. На 11-й день после авиакатастрофы спасатели нашли борт, вернее, то, что от него осталось. Рядом с обгоревшими обломками - тела двух пилотов. Сотрудники МЧС с удивлением поняли: третий, пассажир - Павел Кривошапкин - чудом остался в живых. В этот момент находился в нескольких километрах. Он тоже понял: спасение близко.

Когда Ан-2 врезался в гору, Павел потерял сознание. Очнулся от едкого запаха. Весь салон был в дыму. Павел успел выбить заклинившую дверь и выбраться до того, как самолёт загорелся. И оказался один в глухой якутской тайге. Бывшего оленевода спасло умение ориентироваться на местности, сообщает "ТВ Центр".

Вскоре он вышел к озеру и нашёл рыбацкую хижину, а в ней - запас лапши быстрого приготовления. Это и помогло продержаться. Все десять дней над его головой пролетали поисковые вертолёты. Павел звал на помощь и устанавливал сигнальные флажки, которые соорудил из палок и ярких спасательных жилетов. Но его не замечали. Тело постоянно болело: сказывались травмы, полученные при крушении.

Эта история со счастливым концом. Кроме переломов, у Павла лишь сотрясение мозга. Получить такие травмы в результате авиакатастрофы - значит родиться в рубашке. Состояние пациента стабильное. Сразу после завершения курса лечения он отправится домой.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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