Собянин рассказал о поддержке инвесторов в Москве

Им выделят землю на особых условиях

Москва предоставляет землю на особых условиях и без торгов инвесторам, готовым развивать городские территории. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что речь идёт об инвесторах, готовых строить инновационные центры, современные производства и социальные объекты. В этом году город выделит таким предпринимателям около 137 гектаров земли, причём, больше половины площадей займут производства - там появятся новые рабочие места.

Городские власти также уделяют особое внимание активно растущим районам. К примеру, в Зеленограде будет создан комплекс по выпуску строительной продукции, а поселении Щаповское вскоре заработает производство стройматериалов из дерева.

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