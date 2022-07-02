Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

Ему был 101 год

В возрасте 101 года умер Леонид Шварцман – художник-постановщик "Союзмультфильма", один из создателей образа знаменитого Чебурашки.

Об уходе из жизни классика советской анимации ТАСС сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Шварцман работал на главной анимационной студии страны с 1948 года. Он известен тем, что как художник-постановщик принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Шварцман работал над такими известными мультфильмами, как "38 попугаев", "Котёнок по имени Гав", "Снежная королева", "Дядя Стёпа – милиционер".

Художник участвовал во многих выставках, выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. Шварцман - обладатель американской награды "Голливуд - детям".

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