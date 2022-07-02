Её провели за счёт бюджета города

В Москве завершена реставрация Храма Живоначальной Троицы в Алексеевском районе. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что церковь была возведена в 1903 году для детского приюта. Его основали московские меценаты братья Бахрушины. После революции храм частично разобрали и отдали детскому дому, потом издательству.

Реставрация проведена полностью за счёт московского бюджета. Были восстановили фасады из красного кирпича, белокаменные элементы, лестницы и полы.

Собянин отметил, что храм Живоначальной Троицы – один из десятков восстановленных в Москве.

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