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Союзные войска вошли в Лисичанск

17:18
  • суббота
  • 02 июля 2022

В городе идёт зачистка

Силы ЛНР вошли в Лисичанск и находятся почти в самом центре города. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв. По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР находятся в районе стадиона "Шахтёр".
Лисичанский НПЗ перешел под контроль России и ЛНР

Ранее помощник главы Чеченской республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о том, что Лисичанск перешёл под полный контроль союзных войск, в городе идёт зачистка. Сам Рамзан Кадыров у себя в соцсетях разместил короткое видео, на котором союзные войска устанавливают красное знамя в центральном парке города.

Лисичанск и Северодонецк составляют одну агломерацию по берегам реки Северский Донец. После освобождения этих городов открывается путь к Бахмуту и Славянску.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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