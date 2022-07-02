Медведев не увидел перспектив вступления Украины в ЕС

Европа устала от Киева
Дмитрий Медведев скептически относится к процессу евроинтеграции Украины. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел конец "бурного романа" после "любовных игрищ" Киева и ЕС.
По мнению Медведева, процесс евроинтеграции Незалежной – это миф. Европейские страны от Киева устали, написал он у себя в Telegram-канале.
"Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше", - отметил политик.
Украина стремится в Евросоюз с 2013 года. Тогда в центре Киева сторонники интеграции организовали Евромайдан. Через несколько недель он перерос в беспорядки с человеческими жертвами.
В конце июня этого года Украина вместе с Молдавией получили статус кандидатов в члены Евросоюза. В Брюсселе не раз заявляли, что процесс вступления в ЕС может растянуться на годы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"