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Медведев не увидел перспектив вступления Украины в ЕС

18:07
  • суббота
  • 02 июля 2022

Европа устала от Киева

Дмитрий Медведев скептически относится к процессу евроинтеграции Украины.  Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев увидел конец "бурного романа" после "любовных игрищ" Киева и ЕС.
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По мнению Медведева, процесс евроинтеграции Незалежной – это миф. Европейские страны от Киева устали, написал он у себя в Telegram-канале.

"Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше", - отметил политик.

Украина стремится в Евросоюз с 2013 года. Тогда в центре Киева сторонники интеграции организовали Евромайдан. Через несколько недель он перерос в беспорядки с человеческими жертвами.  

В конце июня этого года Украина вместе с Молдавией получили статус кандидатов в члены Евросоюза. В Брюсселе не раз заявляли, что процесс вступления в ЕС может растянуться на годы.

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