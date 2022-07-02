Польша будет добиваться репараций от Германии за Вторую мировую

Ранее Варшава от выплат отказалась

Польша планирует добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесённый во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает издание Forsal.

Политик выразился ёмко и точно. Польша скоро будет вправе ударить кулаком по столу в вопросе репараций от Германии, сказал он. Он задал риторический вопрос, почему ФРГ не может платить нам.

"Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?", - спросил Качиньский.

В Берлине вопрос репараций давно считают закрытым. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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