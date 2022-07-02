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Польша будет добиваться репараций от Германии за Вторую мировую

19:22
  • суббота
  • 02 июля 2022

Ранее Варшава от выплат отказалась

Польша планирует добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесённый во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает издание Forsal.
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Политик выразился ёмко и точно. Польша скоро будет вправе ударить кулаком по столу в вопросе репараций от Германии, сказал он. Он задал риторический вопрос, почему ФРГ не может платить нам.

"Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?", - спросил Качиньский.

В Берлине вопрос репараций давно считают закрытым. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

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