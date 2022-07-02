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Лукашенко: ВСУ пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии

19:34
  • суббота
  • 02 июля 2022

Все ракеты перехвачены

Несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты были перехвачены. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко. Украинские ракеты были перехвачены с помощью комплекса "Панцирь".

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Глава Белоруссии также сказал, что отдал военным приказ взять на прицел центры принятия решений противников Минска. Где находятся эти центры, он не уточнил.

Россия и Белоруссия должны быть готовыми в течение суток зеркально ответить на агрессивные действия Запада, приводит слова Лукашенко ТАСС.

Президент также заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, но Белоруссию стремятся втянуть в конфликт. "Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью", - отметил Лукашенко.

Эти заявления белорусский лидер сделал на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости. Главный праздник белорусской государственности отмечается 3 июля.

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