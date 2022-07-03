В результате ночного ЧП в Белгороде есть погибшие

Разрушены жилые дома

ЧП в Белгороде. Там погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе, 10-летний ребёнок. Об этом рано утром сообщил губернатор области.

По словам главы региона, ночью в городе была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО.

Повреждено 11 многоквартирных и более 30 частных домов, пять - разрушены полностью. На месте работают все экстренные службы, причины произошедшего выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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