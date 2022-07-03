Есть пострадавшие

Продолжаются прицельные обстрелы жилых кварталов с позиций ВСУ. Под огнём - Горловка, Ясиноватая, Мелитополь и Пантелеймоновка. А в жилых кварталах на подконтрольных Киеву территориях боевики продолжают оборудовать огневые позиции.

Как сообщили в нашем Минобороны, в Харькове в техническом лицее развернули опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию. В Бахмуте боевики заняли здания института иностранных языков, а на прилегающих территориях разместили бронетехнику, позиции миномётных расчётов и РСЗО.

Подходы к учреждениям заминировали, но население об этом, конечно, не предупредили. В Константиновке огневые позиции и склады боеприпасов оборудовали прямо в жилых домах, а на детских площадках разместили гаубицы. При этом, под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещают покидать свои дома, сообщает "ТВ Центр".

Очередным подтверждением полного безразличия неонацистов к судьбе мирных жителей стала чудовищная провокация в Славянске.

"Подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортёры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооружённых сил по гражданскому населению", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Как Михаил Мизинцев.

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