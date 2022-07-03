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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:35
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Солдаты и офицеры сражаются на Украине

В ходе спецоперации по защите Донбасса наши солдаты и офицеры ежедневно проявляют высочайший профессионализм и мужество. Информацией о новых подвигах поделилось Минобороны.
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Группа старшего сержанта Виктора Прокопченко обнаружила в лесу формирование украинских диверсантов. Виктор организовал оборону и вступил в бой со значительно превосходящими силами противника, в ходе которого националисты понесли серьёзные потери и отступили.

Капитан Илья Кабельков вместе со своими подчинёнными обеспечивал миномётное прикрытие наших военных. Получив разведданные с координатами скрытого опорного пункта неонацистов, Илья оперативно проводил расчёты и координировал работу подразделения. В результате объект противника был уничтожен вместе со всем личным составом.

Артиллерийский взвод под командованием капитана Александра Сысоева нанёс удар по позициям радикалов, попытавшихся контратаковать наших военных в освобождённом населенном пункте.  В результате грамотных действий капитана Сысоева были уничтожены две самоходные артиллерийские установки, противник утратил боеспособность и спешно покинул занимаемые позиции, сообщает "ТВ Центр".

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