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В Курской области сбиты два украинских беспилотника

10:17
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Пострадавших нет

На подлёте к Курску этой ночью были сбиты два украинских беспилотника. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Сегодня ночью на подлёте к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж"", - написал глава региона в своём Telegram-канале.

Этой же ночью губернатор Белгородской области сообщил о ЧП в областном центре. Там погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе, 10-летний ребёнок.

По словам главы региона, ночью в городе была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО. Повреждено 11 многоквартирных и более 30 частных домов, пять - разрушены полностью.

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