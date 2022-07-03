ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности ночного происшествия в Белгороде

11:26
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Есть погибшие и раненые

В Белгороде ночью местные жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. По разным данным, погибли от трёх до пяти человек. Ещё четверо ранены, в том числе, ребёнок. Повреждены многоквартирные и частные дома. Как сообщили региональные власти над городом работала система ПВО.
В результате ночного ЧП в Белгороде есть погибшие

Хлопки в центе Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла. Сегодня стало известно о пяти жертвах. Трое человек погибли на месте, двое были найдены утром во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского. Четверо пострадали, двое из них доставлены в больницу, это - мужчина и ребёнок 10 лет, сообщает "ТВ Центр".

Частично разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из них сгорели полностью. Всю ночь пожарные Белгорода тушили возгорания.

Власти региона пообещали людям компенсировать все затраты на ремонт жилья. Работы по восстановлению разрушенных зданий начнутся уже сегодня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация в Белгороде
Ситуация в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.