Подробности ночного происшествия в Белгороде

Есть погибшие и раненые

В Белгороде ночью местные жители услышали громкие хлопки, похожие на взрывы. По разным данным, погибли от трёх до пяти человек. Ещё четверо ранены, в том числе, ребёнок. Повреждены многоквартирные и частные дома. Как сообщили региональные власти над городом работала система ПВО.

Хлопки в центе Белгорода были такой силы, что в домах задрожали стекла. Сегодня стало известно о пяти жертвах. Трое человек погибли на месте, двое были найдены утром во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского. Четверо пострадали, двое из них доставлены в больницу, это - мужчина и ребёнок 10 лет, сообщает "ТВ Центр".

Частично разрушены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из них сгорели полностью. Всю ночь пожарные Белгорода тушили возгорания.

Власти региона пообещали людям компенсировать все затраты на ремонт жилья. Работы по восстановлению разрушенных зданий начнутся уже сегодня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"