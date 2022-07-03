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Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости

11:48
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Праздник отмечается 3 июля

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с национальным праздником - Днём независимости Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом", - отметил российский лидер.

Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнёрства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьёзные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене.

Путин выразил уверенность, что Москва и Минск будут и далее наращивать конструктивные связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве, сообщает "ТВ Центр".

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