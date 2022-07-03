Сотрудники Госавтоинспекции отмечают профессиональный праздник

Они на посту и днём, и ночью

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают сотрудники ГИБДД. День работников Госавтоинспекции стали отмечать не так давно, с 2009 года, хотя само ведомство существует уже 86 лет.

Ежедневно десятки тысяч патрульных по всей стране выходят на дежурство, обеспечивая порядок на дорогах. Благодаря их активной работе, на протяжении нескольких последних лет в России отмечается устойчивая тенденция к снижению аварийности при том, что число машин и водителей становится только больше.

Проверкой документов или регулировкой движения работа инспекторов не ограничивается. Нередко им приходится выполнять и функции спасателей или даже скорой помощи, сообщает "ТВ Центр".

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