В Москву пришла изнуряющая жара

Дождей будет мало

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столицу пришла изнуряющая жара. Сегодня прогнозируют до плюс 32 градусов. В ближайшие дни количество осадков будет ниже нормы.

А на Саратовскую область обрушились ливни и крупный град. Температура чуть выше плюс десяти и град размером с крупную вишню. И всё это - в сопровождении ливней и шквалистого ветра. Нетипичное начало июля в Поволжье.

Природный катаклизм обрушился сразу на несколько посёлков под Саратовом. Град шёл стеной. Ледяные шарики ровным слом укрыли грядки. Хоть снежки лепи - шутили местные жители. Другим было не до смеха. Осадки повредили теплицы, побили посевы и даже стёкла в домах. Областной центр град обошёл стороной. Зато ливень был в разы сильнее.

С напором стихии ливнёвки не справились. Центр города ушёл под воду. Машины останавливались посреди дороги - глохли двигатели. Пока водители и пассажиры пытались сдвинуть автомобили с места, на трассах образовались заторы, сообщает "ТВ Центр".

А жителей Санкт-Петербурга температурные рекорды и палящее солнце заставили устремиться на городские пляжи. Изнуряющий зной пришёл и в столицу. Сухо и жарко будет все ближайшие дни.

Температура сильно превысит климатическую норму. Осадков, наоборот, выпадет меньше, чем обычно. Метеозависимым и пациентам с хроническими заболеваниями следует быть особенно осторожными.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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