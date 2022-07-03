Минобороны сообщило о преднамеренном ударе Украины по российским городам

Есть погибшие

В ночь со 2 на 3 июля Киев нанес преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам двух российских городов - Белгорода и Курска. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По Белгороду были запущены три ракеты, все они уничтожены в воздухе, сообщил представитель российского военного ведомства. По его словам, ракетный удар Киева целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения.

Также Конашенков сообщил, что украинские беспилотники, запущенные в сторону Курска, были начинены взрывчаткой. Российские средства ПВО сбили их на подлёте к областному центру.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном ЧП в Белгороде. Там погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе, 10-летний ребёнок. По словам главы региона, ночью в городе была слышна серия громких звуков, предположительно, сработала система ПВО.

Повреждено 11 многоквартирных и более 30 частных домов, пять - разрушены полностью. На месте работают все экстренные службы. Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим.

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