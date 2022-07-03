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Украинские военные обстреляли село в Курской области

12:38
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Пострадавших нет

Очередной миномётный обстрел в посёлке Теткино Курской области.  Обстреляна территория возле сахарного завода.
В Курской области сбиты два украинских беспилотника

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, повреждена кровля здания, разбиты окна в нескольких домах. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночном ЧП в Белгороде. Там погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе, 10-летний ребёнок. По словам главы региона, ночью в городе была слышна серия громких звуков, сработала система ПВО.

Повреждено 11 многоквартирных и более 30 частных домов, пять - разрушены полностью. На месте работают все экстренные службы. Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим.

Позже в Минобороны России сообщили, что в ночь со 2 на 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам двух российских городов - Белгорода и Курска. Наши средства ПВО сбили ракеты и беспилотники противника.

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