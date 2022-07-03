Войска группировки "Центр" замкнули кольцо вокруг Лисичанска

В городе идёт зачистка

В результате успешных наступательных действий, войска группировки "Центр" совместно с Южной группировкой войск полностью окружили Лисичанск. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в очередном котле заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в районе города сдались в плен 38 украинских военнослужащих.

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что силы Народной милиции вошли в Лисичанск и находятся почти в самом центре города, идёт зачистка.

Лисичанск и Северодонецк составляют одну агломерацию по берегам реки Северский Донец. После освобождения этих городов открывается путь к Бахмуту и Славянску.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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