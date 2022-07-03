Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Новые данные сообщил губернатор региона

Число погибших в результате ночного обстрела Белгорода со стороны Украины выросло до четырёх человек. Об этом у себя Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По погибшим, по информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, - четыре человека погибло: один из них гражданин России, трое - граждане Украины", - заявил глава Белгородской области.

Он назвал верхом цинизма действия Украины, которая убивает своих граждан на российской территории.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что минувшей ночью Украина нанесла удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам двух российских городов - Белгорода и Курска.

По Белгороду были запущены три ракеты, все они уничтожены в воздухе. На подлёте к Курску поражены беспилотники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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