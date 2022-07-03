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Собянин поздравил с юбилеем московскую "Систему 112"

15:07
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Она была создана 10 лет назад

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичной "Системы 112" с 10-летием. Мэр отметил, что к ней подключены более 230 городских служб - пожарные, аварийные бригады, спасатели, медики, операторы связи.
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Диспетчеры службы общаются на 18 языках. Благодаря такой мощной команде и автоматизации процессов существенно сократилось время приёма и обработки сигналов, отметил мэр.

Собянин поблагодарил всех, кто работает в "Системе 112". "Вы настоящие профи!" - отметил глава города.

Телефон 112 известен всем москвичам. По нему звонят, когда срочно нужна помощь врачей или спасателей. С момента появления "Службы 112" звонки стали обрабатываться намного быстрее: сейчас на это уходит около 30 секунд.

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