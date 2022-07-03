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В Россию вернулась мода на виниловые пластинки

15:50
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Их снова продают в музыкальных магазинах

На этой неделе в Бахрушинском музее во время реконструкции одного из помещений буквально в стене обнаружили больше сотни дореволюционных грампластинок. Находка - символичная. Винил и старые-добрые проигрыватели с иголочкой - сейчас переживают взлёт популярности.

То ли людям надоела сплошь цифровая музыка в современных гаджетах, то ли соскучились по неподражаемому шипению и скрипу пластинок. Александра Панина - о звуках из прошлого, которые так ценят в настоящем (смотрите видео).

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