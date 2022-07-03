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В Хургаде после нападения акулы погибла ещё одна женщина

14:55
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

На этой неделе акула напала на туристку из Австрии

В результате нападения акулы в Хургаде погибла ещё одна женщина. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта. Подробностей инцидента пока не приводится.

Накануне на одном из пляжей этого курортного города акула напала на туристку из Австрии. От полученных травм женщина скончалась.

С пятницы на три дня в некоторых прибрежных районах введён запрет на купание, дайвинг и рыбную ловлю. Представители туристической отрасли пытаются успокоить туристов, напоминая, что подобные ЧП на пляжах Египта крайне редки - в последний раз акула нападала на человека 12 лет назад в Шарм-эль-Шейхе.

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