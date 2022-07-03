В России участились трагические случаи, связанные со взрывами аккумуляторов

Люди получают серьёзные травмы

Громкая история недели - взрыв электронной сигареты в руках у подростка в Химках. Юноша получил тяжёлые травмы, сейчас он в больнице в Москве и реабилитация займёт несколько месяцев.

Сообщений о подобных происшествиях - всё больше. Устройства с аккумуляторами окружают нас повсеместно - телефоны, вейпы, ноутбуки, электросамокаты...

И чем больше ёмкость батареи и менее качественно она сделана, тем больше вероятность ЧП. Иногда всё заканчивается трагически. Что с этим делать - разбиралась Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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