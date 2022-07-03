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Собянин рассказал о строительстве пригородного вокзала Марьина Роща

16:47
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

Половина работ завершена

В Москве скоро откроется ещё один пригородный вокзал - Марьина Роща. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что больше половины запланированных работ уже позади. Идёт строительство платформы и надземного вестибюля с выходами на улицу Веткина и к 7-му проезду Марьиной Рощи.

Этот вокзал будет расположен на диаметре D2. В перспективе здесь также будет платформа для поездов D4 и крупный современный ТПУ. После его открытия у пассажиров будет больше альтернативных маршрутов.

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