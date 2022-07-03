В подмосковных водоёмах замечены гигантские черви

Отдыхающие их опасаются

Жители Подмосковья жалуются на гигантских червей в водоёмах. За последние дни число сигналов о двухметровых червях в карьерах и озёрах участились, их всё чаще видят отдыхающие на территории всего региона.

Черви похожи на клубки толстых волос, но при ближайшем рассмотрении видно, что они шевелятся. Специалисты успокоили отдыхающих: учёные говорят, что речь идет о червях-нематоморфах, которые в начале июля при жаркой погоде активно размножаются и откладывают свои яйца.

Черви действительно могут достигать размера в два метра, но они настолько тонкие, что обычно незаметны. Опасности для человека нематоморфы не представляют, пишет портал "Вести Подмосковья".

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