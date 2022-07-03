Елизавета II передала часть полномочий принцу Чарльзу

Он уже заменял королеву на некоторых мероприятиях

Королева Великобритании Елизавета II передала часть своих полномочий наследному принцу Уэльскому Чарльзу. Список обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, претерпел изменения впервые за 10 лет.

Перечень включал в себя назначение премьер-министра, нанесение государственных визитов и несколько других пунктов. Теперь же в документе указано, что у королевы есть "ряд парламентских и дипломатических обязанностей", сообщает "ТВ Центр".

Принц Чарльз уже заменял Елизавету II на мероприятиях, которые стояли в её графике. В частности, в мае этого года он присутствовал на открытии парламентской сессии, выступив с тронной речью от лица монарха.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"