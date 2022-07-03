МИД пообещал жёсткий ответ Украине после ночного обстрела российских городов

С заявлением выступила Мария Захарова

В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили на Смоленской площади. Представитель российского МИДа Мария Захарова доступно объяснила властям Украины, что их ждёт.

Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, но Москва воздерживается от таких шагов, пояснила дипломат. "Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала она.

По словам Захаровой, провокации Киева не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими.

Такая резкая реакция последовала после ночных атак на два российских города. Украинские войска попытались обстрелять Белгород ракетами "Точка-У", их сбила российская система ПВО. На подлёте к Курску были уничтожены два украинских беспилотника со взрывчаткой. В результате в Белгороде погибли четыре человека, в Курске пострадавших нет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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