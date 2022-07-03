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МИД пообещал жёсткий ответ Украине после ночного обстрела российских городов

18:18
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

С заявлением выступила Мария Захарова

В случае продолжения провокаций Киеву не поздоровится, заявили на Смоленской площади. Представитель российского МИДа Мария Захарова доступно объяснила властям Украины, что их ждёт.

В Курской области сбиты два украинских беспилотника
Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к ответной реакции подобного рода, но Москва воздерживается от таких шагов, пояснила дипломат. "Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала она.

По словам Захаровой, провокации Киева не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими.

Такая резкая реакция последовала после ночных атак на два российских города. Украинские войска попытались обстрелять Белгород ракетами "Точка-У", их сбила российская система ПВО. На подлёте к Курску были уничтожены два украинских беспилотника со взрывчаткой. В результате в Белгороде погибли четыре человека, в Курске пострадавших нет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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