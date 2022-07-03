В Кремле объяснили, чем закончатся переговоры Москвы и Киева

Прогноз дал Дмитрий Песков

В Кремле дали прогноз относительно российско-украинских переговоров, которые Киев пока игнорирует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал уверенность в том, что Украина в итоге будет вынуждена пойти на условия России.

"Мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черёд переговоров, перед коими украинцам предстоит понять ещё раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

После начала спецоперации по защите Донбасса прошло несколько очных и заочных встреч российской и украинской делегаций. Потом переговоры зашли в тупик по вине Киева.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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