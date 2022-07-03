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Американский спутник снимал Белгород за три дня до украинского удара

19:18
  • воскресенье
  • 03 июля 2022

ВСУ предприняли атаку на Курск и Белгород

Американский спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара. Этот факт обнаружили журналисты РИА Новости.
Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Кроме этого аппарата, американские спутники, Worldview-2 и Worldview-3, делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

В ночь на 3 июля украинские войска предприняли атаку на два российских города. ВСУ попытались обстрелять Белгород ракетами "Точка-У", их сбила российская система ПВО.

На подлёте к Курску были уничтожены два украинских беспилотника со взрывчаткой. В результате в Белгороде погибли четыре человека, в том числе, трое граждан Украины. В Курске пострадавших нет. Позже было обстреляно село Тёткино на границе Курской области и Украины, пострадало здание сахарного завода.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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