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В Калининграде подготовили ответ на блокаду региона

08:15
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Речь идет о об экономических шагах

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в интервью газете "Ведомости", что передал в правительство и администрацию президента России проект ответных мер на блокаду региона России со стороны Литвы.

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По словам Алиханова, речь идет о об экономических шагах - "весьма критичных для Литвы".

Ранее СМИ писали, что транзит в Калининград через Литву может вернуться к нормальному режиму уже в ближайшее время. Европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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