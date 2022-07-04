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США озабочены действиями России на Ближнем Востоке

08:17
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Хотя сами давно оккупировали часть Сирии

Как сообщила в понедельник со ссылкой на неназванных представителей Белого дома газета Washington Post, США считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны России и Ирана.

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В качестве примера в материале приводится случай, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи не предусмотренных механизмом деконфликтинга маневров.

Упоминают источники и другой пример. Речь идет об авиаударе по лагерю поддерживаемых США боевиков в окрестностях военной базы Ат-Танф.

Армия США контролирует территории на севере и северо-востоке Сирии ве власти САР неоднократно называли присутствие американских военных оккупацией с целью кражи нефти.

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