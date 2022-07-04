Британия готовится к конфискации российских активов

В британское законодательство, вероятно, внесут изменения

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в разговоре с газетой Guardian, что британские власти рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране. Средства намерены передать Украине.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с министерством внутренних дел и казначейством", - сказала дипломат.

Она добавила, что для продвижения инициативы потребуются изменения в законодательстве.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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