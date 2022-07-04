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Россия может ввести санкции против снимавшей Белгород компании

08:41
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Речь идет об американской фирме Maxar

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал об ответе России на удар по Белгороду.

Американский спутник снимал Белгород за три дня до украинского удара
Подробности ночного происшествия в Белгороде

Речь, в частности, может идти об ограничениях против американской компании Maxar, чей спутник GeoEye1, по предварительным данным, вел съемку города.

"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", - отметил сенатор (цитата по РИА "Новости").

Ночью 3 июля ВСУ нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. ПВО России сбили все три ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. По данным СК, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
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