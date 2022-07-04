В Германии заявили о тяжелом ударе для Польши от ЕС

Варшава не получила 35 миллиардов евро

Немецкое издание Die Welt написало, что Польша получила от Евросоюза неожиданный и тяжелый удар. Речь об отказе ЕС принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия по вопросу судебной системы.

Уточняется, что в результате Варшаве придется вновь пересмотреть положения своего законодательства, иначе она не получит от ЕС 35 миллиардов евро из "ковидного" фонда.

Между тем инфляция в Польше достигла уже 13,9%, а поток украинских беженце воценивают в четыре миллиона.

Эксперты отмечают, что принятый Польшей закон вносит лишь косметические изменения в законодательство и фактически обходят ряд поднятых Брюсселем спорных вопросов.

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