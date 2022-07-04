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Более 40 человек погибли в Индии из-за схода оползня

08:34
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции

В северо-восточном индийском штате Манипур сошел оползень, пишет газета The Quint.

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Погибли 42 человек, среди них 27 военнослужащих.

Уточняется, что горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции. Там находилось расположение 107-й роты индийских сухопутных войск.

Еще 20 человек (из них трое военнослужащих) числятся пропавшими без вести.

На месте ЧП продолжается спасательная операция. Она осложняется погодными условиями - идут сильные дожди. С момента удара стихии уже прошло пять суток, так что вероятность найти выживших крайне мала.

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