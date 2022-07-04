Более 40 человек погибли в Индии из-за схода оползня

Горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции
В северо-восточном индийском штате Манипур сошел оползень, пишет газета The Quint.
Погибли 42 человек, среди них 27 военнослужащих.
Уточняется, что горная масса сошла вблизи строящейся железнодорожной станции. Там находилось расположение 107-й роты индийских сухопутных войск.
Еще 20 человек (из них трое военнослужащих) числятся пропавшими без вести.
На месте ЧП продолжается спасательная операция. Она осложняется погодными условиями - идут сильные дожди. С момента удара стихии уже прошло пять суток, так что вероятность найти выживших крайне мала.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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