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Минобороны рассказало о героизме участников СВО

08:11
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Отличились Роман Казагашев, Алексей Казаков и Павел Владимиров

В Минобороны рассказали о героизме российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса. Командир танка младший сержант Роман Казагашев спас экипаж соседней бронемашины, которая подверглась атаке радикалов. Отступающий противник бросил все силы для удержания переправы через реку и открыл массированный огонь по нашим подразделениям. В ходе боя соседний танк был подбит. И Казагашев сумел вынести раненых бойцов в безопасное место.

Сержант Алексей Казаков обнаружил на удалении отряд националистов, двигавшихся в направлении наших войск. Он принял решение неожиданно атаковать неприятеля. 10 боевиков были ликвидированы, двое взяты в плен, от них получены ценные разведданные.

Ефрейтор Павел Владимиров со своим экипажем выполнил приказ командира и, совершив обходной маневр позиций радикалов, ударил во фланг. Под плотным огнем его танк уничтожил укрепленный пункт врага, одну БМП, два гранатометных расчета и более 20 националистов.

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